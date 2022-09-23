"Где гарантия?" - Лукашенко рассказал, почему не уходит с поста президента

Опубликовано: 23.09.2022 21:01 , Обновлено: 23.09.2022

Александр Лукашенко 23 сентября рассказал, что не может отказаться от поста президента, так как не видит гарантий для себя и своих детей. Он заявил, что ему "осточертело" быть "и днем, и ночью всегда на стреме".

По его словам, он иногда думает о возможности ухода.

“Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит. А что будет с вами? И где гарантия, что… Ну ладно, мы приведем к власти (у нас еще хватает) нормальных людей. А где гарантия, что они удержат эту власть? Где гарантия? Гарантии нет”, - заявил он работникам госСМИ, которые поехали с ним в Хатынь.

По его мнению, новые власти начнут с его сторонников “медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать”.

“И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои - меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю”, - рассказал Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 30 августа на совещании по развитию гражданского общества и партий в Беларуси заявил, что выборы президента страны - это большое потрясение и их зря не отменили в новой Конституции. При этом он отверг возможные обвинения, что “боится народа”.

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