Гайдукевич решил подать в Международный уголовный суд на президента Польши

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Опубликовано: 27.10.2022 16:35 , Обновлено: 27.10.2022

Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич 27 октября заявил, что сегодня отправляет в Международный уголовный суд письмо с просьбой возбудить дело на президента Польши Анджея Дуду, а также премьер-министра страны Матеуша Морацкого и министра обороны Мариуша Блащака.

По его словам, они «подготовили акт агрессии в отношении нашей страны, что нарушает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 года».

Гайдукевич заявил, что юристы партии несколько месяцев работали с международным законодательством.

[info_b]Отметим, что Беларусь не подписала Римский статут Международного уголовного суда и не признает юрисдикцию МУС.[/info_b]

Фото: БелТА

Напомним, что в ноябре 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье «пропаганда войны» (ст. 123 УК) в отношении высших должностных лиц Польши. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Швед. Тогда он заявил, что расследованием будет заниматься Следственный комитет, а информация будет направлена для дачи правовой оценки в международные организации.

По его словам, мигранты « в соответствии с международными правилами» неоднократно пытались попасть на территорию Польши, чтобы транзитом проследовать в Германию, но должностные лица Польши грубо нарушают требования международного права о правах беженцев.

«Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы нашей страны. Совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества», – заявил Швед.

В свою очередь Национальная прокуратура Польши в феврале 2022 года сообщила, что завела уголовное дело за организацию незаконной переброски мигрантов через границу. Оно возбуждено «в отношении организованной преступной группы», в том числе должностных лиц органов власти Беларуси.

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