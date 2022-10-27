Гайдукевич решил подать в Международный уголовный суд на президента Польши
Глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич 27 октября заявил, что сегодня отправляет в Международный уголовный суд письмо с просьбой возбудить дело на президента Польши Анджея Дуду, а также премьер-министра страны Матеуша Морацкого и министра обороны Мариуша Блащака.
По его словам, они «подготовили акт агрессии в отношении нашей страны, что нарушает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 года».
Гайдукевич заявил, что юристы партии несколько месяцев работали с международным законодательством.
[info_b]Отметим, что Беларусь не подписала Римский статут Международного уголовного суда и не признает юрисдикцию МУС.[/info_b]
Напомним, что в ноябре 2021 года Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье «пропаганда войны» (ст. 123 УК) в отношении высших должностных лиц Польши. Об этом сообщил генпрокурор Андрей Швед. Тогда он заявил, что расследованием будет заниматься Следственный комитет, а информация будет направлена для дачи правовой оценки в международные организации.
По его словам, мигранты « в соответствии с международными правилами» неоднократно пытались попасть на территорию Польши, чтобы транзитом проследовать в Германию, но должностные лица Польши грубо нарушают требования международного права о правах беженцев.
«Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы нашей страны. Совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества», – заявил Швед.
В свою очередь Национальная прокуратура Польши в феврале 2022 года сообщила, что завела уголовное дело за организацию незаконной переброски мигрантов через границу. Оно возбуждено «в отношении организованной преступной группы», в том числе должностных лиц органов власти Беларуси.