"Это все неправда!" - На видео попали слова женщины во время разговора с Путиным в Мариуполе

🎥 Видео

Опубликовано: 20.03.2023 10:35 , Обновлено: 20.03.2023

Пресс-служба Кремля опубликовала видео первого визита президента России Владимира Путина в Мариуполь Донецкой области, который войска РФ полностью взяли в мае 2022 года. В ролик попал момент, на котором одна из местных жительниц кричит "Это все неправда!"

Инцидент произошел у многоквартирного жилого комплекса, во дворе которого Путин общался, как утверждается, с местными жителями. В тот момент, когда российский президент спросил своих собеседников, живут ли они в этом доме, а те ответили утвердительно, издалека послышался голос женщины: “Это все неправда! Это все напоказ!” Путин на этот крик никак не отреагировал.

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Видеозапись в таком виде разместили на сайте пресс-службы Кремля. Затем она попала в эфир крупнейших официальных российских СМИ. И лишь после того, как на инцидент обратили внимание в соцсетях, в официальных СМИ стали давать отредактированную версию видео, без этих кадров.

С кем общался Путин?

Также в пресс-службе Кремля заявили, что в Мариуполь Путин прилетел на вертолёте, а затем сел за руль автомобиля и “объехал несколько районов города” в сопровождении зампредседателя российского правительства Марата Хуснуллина.

По данным пресс-службы Кремля, “с жителями Мариуполя Путин пообщался в микрорайоне Невский”. Как видно на видео, во дворе многоэтажки президента России приветствовали люди, которые утверждают, что получили здесь квартиры после того, как остались без жилья в результате военных действий. Затем, как отметили в пресс-службе, «по приглашению одной из семей Путин зашёл к ним домой», где ему продемонстрировали, как обустроились в новой трехкомнатной квартире, выданной им взамен разрушенной же «трешки». На видео видно, как Путина проводят на кухню, где его ждет накрытый стол. Отметим, что само видео сделано в темное время суток.

В Мариуполе с Путиным общались участники его новогоднего обращения?

Однако в украинских СМИ утверждают, что люди, представленные Путнику как местные жители мариупольской новостройки, на самом деле - подставная массовка. Так, сравнение лиц людей, с которым общался во дворе многоэтажки президент России, с помощью сервиса Betaface позволило украинских журналистам утверждать, что многие из них засветились на новогоднем обращении Путина и большинство из тех, кого удалось идентифицировать являются ярыми сторонниками так называемого «русского мира».