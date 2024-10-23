Экс-кандидата в президенты Беларуси выпустили после 15 суток административного ареста

Опубликовано: 23.10.2024 14:53 , Обновлено: 23.10.2024

Татьяну Короткевич, баллотировавшуюся в президенты Беларуси в 2015 году, приговорили к административному аресту на 15 суток. О том, что экс-кандидат, которая в настоящее время отошла от политики и ушла в общественную деятельность, в частности, оказывает социальную помощь людям с инвалидностью, вышла из изолятора временного содержания, стало известно в среду, 23 октября.

Информация о том, что Короткевич вышла после 15 суток административного ареста, появилась в Telegram-канале “Графач”. За что именно бывший политик отбывала наказание, не сообщается.

Сама Короткевич своё задержание никак не комментировала публично, в том числе, на своих официальных страничках в соцсетях. В частности, последние публикации в Instagram, который экс-кандидат до сих пор вела довольно активно, были сделаны больше 2 недель назад.

[info_b]Татьяна Короткевич стала первой женщиной-кандидатом в президенты Республики Беларусь в 2015 году. Согласно официальным данным ЦИК Беларуси, тогда за неё проголосовали 271 426 избирателей, что составило 4,44 % от общего числа избирателей, принявших участие в выборах. На следующих президентских выборах сама баллотироваться не стала, но возглавила инициативную группу другого кандидата в президенты - Андрея Дмитриева, которого в последствии осудили как причастного к экстремистской деятельности.

Психолог по образованию, имеет степень магистра психологических наук, в настоящее время занимается преимущественно общественной деятельностью.[/info_b]