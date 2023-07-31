Дмитрию Колдуну в Батуми не дали сойти на берег с российского лайнера. Почему?

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Опубликовано: 31.07.2023 13:26 , Обновлено: 31.07.2023

Оппозиционные активисты в грузинском курортном городе Батуми 31 июля не дали сойти на берег пассажирам российского лайнера Astoria Grande. Среди тех, кто оказался заблокированным на корабле - российские туристы, а также музыканты и исполнители, включая белорусского певца Дмитрия Колдуна.

Это уже вторая попытка лайнера Astoria Grande, который ходит под флагом маленького островного государства Палау, зайти в порт Батуми в рамках так называемого “Звёздного круиза”. В первый раз, 27 июля, пассажирам также не дали сойти на берег протестующие местные активисты. Они вышли на городскую пристань с плакатами и не покинули её до тех пор, пока судно не покинуло причал.

Как пояснил грузинский общественный деятель Николай Левшиц, недовольство местных активистов вызвало не только сам факт прибытия судна с российскими исполнителями, активно выступающими за войну в Украине, но и “комментарии ряда пассажиров журналистам — в том числе о предыдущих поездках в Абхазию”. По словам Левшица, президент Грузии Саломе Зурабишвили “поддержала протестующих, написав в соцсетях, что гордится ими”.

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В ночь с 30 по 31 июня, когда лайнер совершил вторую попытку высадить пассажиров в Батуми, на берегу их также встречали протестующие. Они заблокировали дорогу в порт, не пустив на его территорию автобус, который должен был забрать туристов и даже пошли на столкновение с полицией, которой в этот раз, по данным местных СМИ, было гораздо больше, чем в первый раз. Уже накануне акции протеста в порт стянули усиленные патрули полиции и спецназа.

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Сообщается как минимум о 23 задержанных, в том числе, гражданки Украины, задержание которой попало на видео и разлетелось по сети. На нём девушка утверждает, что полиция отобрала у неё мобильный телефон и украинский флаг, с которым она пришла на пристань.

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По данным местных СМИ, людей задерживали в том числе за то, что они забрасывали яйцами и пластиковыми бутылками автобусы, которые должны были вывести российских туристов, сошедших с круизного лайнера.

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Между тем, днём 31 июля на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов убрали Батуми из списка городов, в которых должен был останавливаться лайнер Astoria Grande в рамках круизов из Сочи в Турцию (ранее они планировались каждые две недели), сообщило РИА “Новости”.

Что касается самих российских туристов, которым не удалось сойти на берег в грузинском порту, они, если и расстроились по этому поводу, внешне сохраняли присутствие духа. Так, один из туристов рассказал российскому новостному агентству, что пассажиры Astoria Grande ответили “протестующей грузинской оппозиции дружным исполнением песни “Катюша”.

Не выказал на публику какого-либо возмущения по поводу случившегося и белорусский исполнитель Дмитрий Колдун. У себя на страничке в Instagram он поделился кадрами с корабля и заявил, что “в общем, всё хорошо”.

“Не надо расстраиваться, не надо печалиться. Круиз замечательный, концерт – ещё лучше. Всё будет хорошо!”, - поделился боевым настроением он со своими подписчиками.