Директор Гродненского драмтеатра предупредил об атаке Польши в ближайшие 2-3 года

Опубликовано: 07.02.2023 10:57 , Обновлено: 07.02.2023

Директор Гродненского областного драмтеатра, член Совета Республики Игорь Гедич в эфире гостелеканала СТВ заявил, что Польша может напасть на Беларусь и/или Россию «в течение 2-3 лет».

Сначала ведущая СТВ со ссылкой на неназванных «аналитиков» заявила, что, «судя по действиям Польши, она готовится к наступательной атаке в течение ближайших 3-5 лет».

«Я с вами соглашусь. Может быть, даже 2-3 лет», — ответил Гедич.

По его словам, Польша «создает прецедент» тем, что «приняла решение к 2024 году развернуть 1-ю дивизию пехоты легионов и оснастить ее [американскими] танками «Абрамс» и танками южнокорейскими К2, К9 (САУ корейская)».

Кроме того директор драмтеатра заявил, что «Польша всегда была в мроях восстановления своей Речи Посполитой в тех границах, которые были раньше».

А после эфире в Instagram-аккаунте Гедич опубликовал фото военного и подписал ее: «Если понадобится, вся Беларусь станет Брестской крепостью!»