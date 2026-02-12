Депутаты собрали в Минске представителей всех религий Беларуси и призвали улучшить демографию

Опубликовано: 12.02.2026 14:59 , Обновлено: 12.02.2026

В Национальной библиотеке Беларуси в четверг, 12 февраля, на круглый стол «Государство и религиозные организации: совместная деятельность по защите традиционных ценностей и поддержке института семьи» собрали представителей всех ведущих конфессий страны. Организовали мероприятие депутаты нижней палаты белорусского парламента.

На встречу приехали как сами парламентарии, так и уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, а также представители Белорусской православной церкви Московского патриархата, Римско-католической церкви, евангелическо-лютеранских общин, объединения общин прогрессивного иудаизма, Мусульманского религиозного объединения и Союза евангельских христиан-баптистов.

Выступая перед священниками председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Николай Бузин объяснил им, что встреча призвана содействовать выполнению послания Президента Беларуси и Программы социально-экономического развития на пятилетку, утвержденной Совмином.

Депутат признался, что хотя в Беларуси социальная политика включает меры поддержки материнства и детства, однако «только сообща можно достигнуть поставленных целей», и религиозные организации должны и оказывают в этом «неоспоримую помощь».

В свою очередь, депутат Наталья Дергач призвала собравшихся представителей религий шире популяризировать среди прихожан духовно-нравственные ценности, назвав семью «живым организмом, который требует заботы и веры в его ценность». Она подчеркнула, что поддержка семей должна стать приоритетом для религиозных структур.

А депутат Олег Романов в своем выступлении объявил о «системном кризисе техногенной цивилизации». По его мнению, Беларусь сталкивается со снижением интеллектуального и нравственного уровня, наркотизацией, алкоголизацией и снижением ценности семьи.

«Стоит задача перед государством и религиозными организациями преодолеть этот кризис», — заявил парламентарий, отметив необходимость формирования нравственного потенциала, а ещё уважения к Родине.

Николай Бузин, комментируя мероприятие журналистам, заявил, что встреча представителей всех ведущих конфессий на парламентской площадке, по его мнению, «показала единство белорусского общества».