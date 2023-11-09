ЦИК показал логотип единого дня голосования с ошибкой в госфлаге Беларуси. Что не так?

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Опубликовано: 09.11.2023 22:19 , Обновлено: 09.11.2023

В четверг, 9 ноября, Центральный избирательный комитет Беларуси (ЦИК) официально представил логотип единого дня голосования, который в стране впервые будет организован в 2024 году. Впрочем изначально в официальном Telegram-канале комитета логотип опубликовали с грубой ошибкой - государственный флаг на фото был изображен неверно. Ошибку заметили и исправили лишь спустя несколько минут, поэтому она не ускользнула от внимания дотошных журналистов.

Сейчас на сайте ЦИК можно увидеть логотип с правильным исполнением государственного флага Республики Беларусь: красную и зеленую горизонтальные полосы перерезает вертикальная белая полоса, на которой красуется орнамент красного цвета.

Правильный логотип единого дня голосования

Однако изначально в телеграм-канале выложили другой вариант с небольшим, но существенным, когда речь идёт о государственных символах, отличием. Как говорится, сами почувствуйте разницу.

Неверный логотип единого дня голосования

Как видно, на первоначальном фото цвета вертикальной полосы флага перепутаны: сама полоса красная, а орнамент - белый, хотя должно быть всё наоборот.

Почему была допущена такая грубая ошибка, в ЦИК комментировать не стали - просто заменили картинки. Однако, неверный логотип до сих пор красуется во многих пабликах государственных органов и организаций (вероятно тех, которые оперативно сделали репост первоначальной записи Центризбиркома, не заметив ошибки в изображении, и пока не обратили внимание на последовавшую замену логотипа в исходном посте), включая официальные телеграм-каналы Мингорисполкома, ГО “Минское городское жилищное хозяйство” и Белорусской железной дороги.

Что “зашифровали” авторы в логотипе единого дня голосования?

Что касается самого логотипа, то в ЦИК пояснили, что основным визуальным посылом стал “общереспубликанский характер мероприятия”, а дизайн по задумке авторов должен символизировать “независимость и свободу выбора при принятии решения в день голосования”.

Не просто так авторы логотипа выбрали и динамический наклон шрифта. По их задумке он “показывает устремленность в будущее, поступательное развитие страны, созидание во имя будущих поколений через осознанный выбор каждого гражданина”.

Напомним, в единый день голосования белорусы будут одновременно выбирать и новый состав парламента, и депутатов местных Советов различных уровней (сельского, районного, областного Советов).