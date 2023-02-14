ЦИК Беларуси обвинил российское СМИ в «искажении»

Опубликовано: 14.02.2023 11:49 , Обновлено: 14.02.2023

В официальном телеграм-канале Центризбиркома Беларуси заявили, что «отдельные СМИ» «искажают смысл содержания оригинального текста», и прикрепили скриншот материала российского СМИ.

«В погоне за броскими заголовками отдельные СМИ искажают смысл содержания оригинального текста, что не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой», — заявили в ЦИК.

Дело в том, что российское издание «Интерфакс» и ряд других СМИ опубликовали новость с заголовком «В Белоруссии заявили, что необходимости наблюдателей от ОБСЕ на выборах в стране нет».

На самом деле, Игорь Карпенко, отметили в ЦИК, «обратил внимание, что у многих граждан сложился миф о какой-то исключительности в оценке выборов со стороны миссии БДИПЧ ОБСЕ. Хотя какого-то единого документа […] пока у них сегодня нет» и что там «руководствуются исключительно методическими рекомендациями, причем под каждые выборы они могут быть разные».

«Поэтому не принципиально, сколько будет международных наблюдателей, приедут те или иные, не приедут вообще и так далее», — привели «дословно» цитату Карпенко в белорусском Центризбиркоме.

В связи с чем там заявили о «недопустимости искажения информации относительно деятельности ЦИК, граничащей с понятием фейк».

«Подобного рода псевдоинтерпретации будут являться основанием для принятия соответствующих решений относительно аккредитации при ЦИК Беларуси на предстоящих выборах», — резюмировали в комитете.

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