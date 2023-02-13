Чижа приговорили к 3,5 годам колонии, но не посадили

Опубликовано: 13.02.2023 16:14 , Обновлено: 13.02.2023

Центральный суд Минска 13 февраля огласил приговор белорусскому бизнесмену Юрию Чижу. Ему дали 3,5 года лишения свободы, однако в колонию он не попадет.

Чижа обвиняли в легализации средств, полученных преступным путем, а также в мошенничестве. Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

Как сообщила «Народная воля», к Чижу нему применили амнистию и зачли в срок наказания то, что он уже отсидел. Его имущество также освободили от ареста.

Но пока что бизнесмен не выездной. Суд оставили запрет на выезд из страны без изменений до вступления судебного решения в законную силу.

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Юрий Чиж в начале 2000-х создал бизнес-империю «Трайпл» и считался самым приближенным к Александру Лукашеко коммерсантом, писал Sputnik.

Чиж находился под стражей с 15 марта 2021 по 9 сентября 2022 года.

Летом 2021 года его компания была признана в суде экономически несостоятельной, поэтому было принято решение о ее санации.

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