"Чего мне без него туда ехать" - Лукашенко пообещал посоветоваться со "старшим братом", ехать ли ему в США. Зачем?

Опубликовано: 06.07.2023 15:01 , Обновлено: 06.07.2023

Александр Лукашенко 6 июля заявил, что его поездка в Нью-Йорк на саммит по Целям устойчивого развития ООН (саммит по ЦУР) пока есть в планах. Но, по его словам, один он ехать в США не хочет.

«Пока не отменяю это мероприятие. Пока. Будет известно задолго до того как. Посоветуемся со старшим братом. Если он не поедет, ну, чего мне без него туда ехать», – признался Александр Лукашенко.

Саммит по ЦУР планируется провести в Нью-Йорке 19-20 сентября 2023 года. Генсек ООН Антониу Гутерриш пригласил на саммит все страны ООН, разослав письмо главам государств, в котором рассказал о важности мероприятия.

“Саммит по ЦУР может стать для нашего мира моментом перехода от страха к надежде и от углубляющегося пессимизма к ускоренным действиям. Я с нетерпением жду вашего личного участия в Саммит и ваш вклад в то, чтобы сделать его поворотным моментом для достижения ЦУР”, - говорится в письме, которое получили главы стран-участниц ООН.