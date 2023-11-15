ЦАХАЛ показал оружие, найденное в госпитале аль-Шифа в Газе

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Опубликовано: 15.11.2023 22:56 , Обновлено: 16.11.2023

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила логово террористов ХАМАСа, оружие и технологическое оборудование в помещении для МРТ больницы Аль-Шифа в Газе.

В ЦАХАЛе сообщили, что “вступили в бой с боевиками ХАМАСа рядом с больницей и что пять членов ХАМАСА были убиты”, сообщает Salhut.

Кроме того, представитель израильских военных сообщил, что во время обысков в одной из палат больницы они обнаружили комнату, содержащую, по их словам, технологические средства, используемые ХАМАСом, а также много оружия.

Ниже видео, на котором израильские военные показывают находки в госпитале.

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В свою очередь, в министерстве здравоохранения Палестины, контролируемом ХАМАСом, сообщили, что израильские солдаты арестовали двух штатных инженеров в больнице аль-Шифа. Министерство сообщило, что задержанные являются единственным механиком электрогенераторов в аль-Шифе и единственным техником кислородных станций, из тех, что остались в больнице.

А официальный представитель террористической группировки ХАМАС Бассем Наим сообщил “Аль-Джазире”, что они ожидали того, что он назвал израильскими “постановками” и “театральщиной” в больнице аль-Шифа.

Наим назвал израильские заявления “фарсом”, добавив, что группировка не исключает возможности того, что армия ввезла оружие и подбросила его в больницу аль-Шифа.