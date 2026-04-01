Брестская область отправила делегацию в Гомельскую

Опубликовано: 01.04.2026 08:41 , Обновлено: 01.04.2026

В Брестском облисполкоме сообщил, что отравили с официальным рабочим визитом в соседнюю Гомельскую область целую делегацию чиновников.

Возглавил ее первый зампредседателя Брестского облисполкома Дмитрий Городуцкий. В планах брестских чиновников - посещение предприятий соседнего региона, которые специализируются на производстве и обслуживании сельскохозяйственной техники: ОАО «Гомельагрокомплект», ОАО «Мозырьтехсервис», ОАО «Мозырьагропромснаб».

В Гомельской области о визите пока официально не сообщали.