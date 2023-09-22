Болгария обвинила двух белорусов в шпионаже. На кого?

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Опубликовано: 22.09.2023 10:20 , Обновлено: 22.09.2023

Болгарские власти объявили в этот четверг, 21 сентября, что выслали из страны гражданина России и двоих граждан Беларуси по обвинению в шпионаже. Эти трое передавали конфиденциальную информацию о стране российским властям в Москве, уверены в Софии.

Высланные граждане также работали над тем, чтобы «целенаправленно влиять на социальные и политические процессы в Болгарии в пользу российских геополитических интересов», говорится в заявлении, опубликованном в четверг агентством национальной безопасности Болгарии.

Согласно заявлению официальной Софии, трое человек “были лишены права на проживание и лишены возможности въезда в Болгарию сроком на пять лет”. В заявлении не приводится дополнительная информация о том, кем были эти люди.

Посольство России в Болгарии, которое находится в столице страны Софии, в своем официальном аккаунте в Facebook сообщило, что выдворенные лица являются членами Русской православной церкви.

Российские дипломаты назвали меры болгарских властей «грубыми и вопиющими действиями». Там подтвердили, что выдворенный гражданин России являлся священнослужителем Русской православной церкви в Софии, а двое граждан Беларуси были служителями храма Святителя Николая Мирликийского.

“Мы возмущены фактом и форматом решения, принятого болгарской стороной”, - говорится в сообщении посольства РФ.

По данным американской телекомпании ABC News, в прошлом году Болгария уже выслала 70 российских дипломатов. Мера, которая, по информации, серьезно повредила дипломатические отношения между двумя странами, которые были близкими союзниками во времена Советского Союза.