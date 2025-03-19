Белтелерадиокомпания презентовала фильм, который "должен увидеть каждый, кто сомневается"

Опубликовано: 19.03.2025 11:47 , Обновлено: 19.03.2025

Редакцию Telegraf.news пригласили на закрытый показ только что снятого по заказу Белтелерадиокомпании документального фильма под названием “Чужое небо”. По заверениям авторов ленты, герои фильма - белорусы, уехавшие после протестов в 2020 году. Среди них оказались молодежь и люди зрелого возраста. Главная же героиня фильма - Юлия, мама двоих детей из Шклова, - единственная из них вернулась в Беларусь, оставив мужа в Германии.

Как заявили перед показом фильма собравшимся в минском кинотеатре “Победа” журналистам, основная часть уехавших за границу белорусов “оказалась на дне”. Именно это хотели показать авторы “Чужого неба”.

Алексей Мартинёнок, режиссер документального фильма, в свою очередь, рассказал, что отказался при создании фильма от закадрового голоса: ”Все рассказывают сами герои. Это голая правда, скажем так”. “Европа - это не такой уж и райский сад, о котором нам рассказывают некоторые политики”, - объяснил он, почему решил снять такой фильм.

Ведущий мероприятия перед показом пожелал, чтобы этот фильм посмотрели все белорусы, которые уехали из Беларуси после 2020 года и хотят вернуться в страну: “Этот фильм должен увидеть каждый, кто сомневается”.

[inf]Внимание! Дальше будут спойлеры. Все желающие, однако, уже могут посмотреть фильм на официальном канале News.by в Youtube. Также 18 марта фильм показали на канале “Беларусь 1”.[/inf]

В фильме нет положительных примеров. Все 5-6 героев киноленты жаловались, что после отъезда в Польшу и Литву оказались в сложных жизненных условиях: денег не хватало на еду, из-за чего пришлось перейти на гречку и продукты на скидках.

















У кого-то возникли проблемы с медицинской страховкой и лечением. Одна из девушек, периодически сбиваясь на нецензурную лексику, призналась на камеру, что ей пришлось заниматься сексом за деньги, чтобы вернуть долг в 1,5 тыс. евро своим знакомым в Беларуси, для которых это были “дикие деньги”.

Большинство участников фильма жаловались на незнание языка и сложности адаптации в чужом обществе. Им непросто было найти достойный заработок, а помощи от принимающего государства было недостаточно. Многие устроились на нелегальные низкооплачиваемые работы.

Один из героев фильма, молодой парень, признался, что он гей и что отношение к таким людям в Литве далеко от идеала. По его словам, у него к 19 годам так и не было отношений - “ни с парнями, ни с девушками”.

Главная же героиня, чья история сквозной линией пронизывала весь фильм, рассказала, что вернулась в Беларусь из-за мужа-абьюзера, участника протестов в 2020 году.

По словам Юлии, именно он убедил ее уехать из страны, хотя она не участвовала в протестах. Сама же она, попав за границу, “испытала панику”, так как не знала языка и полностью зависела от мужа. Тот же благодаря тому, что, по словам Юлии, мог “более-менее” свободно разговаривать по-английски, по всей видимости дискомфорта от пребывания на чужбине не испытывал.

В Германии, где им местные власти выделили жилье, муж стал пить и вести себя агрессивно. По словам Юлии, он уходил на 8 часов в день в якобы “качалку”, а возвращался выпивший и агрессивный. Из-за этого она старалась не появляться дома, а проводить время, отводя детей в детсад и школу, а потом гуляя по магазинам или беседуя с подругами.

В итоге, по словам Юлии, она попросила немецкие службы, занимающиеся беженцами, помочь ей и детям вернуться в Беларусь, что те и устроили.

«Как только прошли погранконтроль, я поняла, что теперь мы уже в любом случае дома», — рассказала молодая женщина.