Белтелерадиокомпания презентовала фильм, который "должен увидеть каждый, кто сомневается"
Редакцию Telegraf.news пригласили на закрытый показ только что снятого по заказу Белтелерадиокомпании документального фильма под названием “Чужое небо”. По заверениям авторов ленты, герои фильма - белорусы, уехавшие после протестов в 2020 году. Среди них оказались молодежь и люди зрелого возраста. Главная же героиня фильма - Юлия, мама двоих детей из Шклова, - единственная из них вернулась в Беларусь, оставив мужа в Германии.
Как заявили перед показом фильма собравшимся в минском кинотеатре “Победа” журналистам, основная часть уехавших за границу белорусов “оказалась на дне”. Именно это хотели показать авторы “Чужого неба”.
Алексей Мартинёнок, режиссер документального фильма, в свою очередь, рассказал, что отказался при создании фильма от закадрового голоса: ”Все рассказывают сами герои. Это голая правда, скажем так”. “Европа - это не такой уж и райский сад, о котором нам рассказывают некоторые политики”, - объяснил он, почему решил снять такой фильм.
Ведущий мероприятия перед показом пожелал, чтобы этот фильм посмотрели все белорусы, которые уехали из Беларуси после 2020 года и хотят вернуться в страну: “Этот фильм должен увидеть каждый, кто сомневается”.
[inf]Внимание! Дальше будут спойлеры. Все желающие, однако, уже могут посмотреть фильм на официальном канале News.by в Youtube. Также 18 марта фильм показали на канале “Беларусь 1”.[/inf]
В фильме нет положительных примеров. Все 5-6 героев киноленты жаловались, что после отъезда в Польшу и Литву оказались в сложных жизненных условиях: денег не хватало на еду, из-за чего пришлось перейти на гречку и продукты на скидках.
У кого-то возникли проблемы с медицинской страховкой и лечением. Одна из девушек, периодически сбиваясь на нецензурную лексику, призналась на камеру, что ей пришлось заниматься сексом за деньги, чтобы вернуть долг в 1,5 тыс. евро своим знакомым в Беларуси, для которых это были “дикие деньги”.
Большинство участников фильма жаловались на незнание языка и сложности адаптации в чужом обществе. Им непросто было найти достойный заработок, а помощи от принимающего государства было недостаточно. Многие устроились на нелегальные низкооплачиваемые работы.
Один из героев фильма, молодой парень, признался, что он гей и что отношение к таким людям в Литве далеко от идеала. По его словам, у него к 19 годам так и не было отношений - “ни с парнями, ни с девушками”.
Главная же героиня, чья история сквозной линией пронизывала весь фильм, рассказала, что вернулась в Беларусь из-за мужа-абьюзера, участника протестов в 2020 году.
По словам Юлии, именно он убедил ее уехать из страны, хотя она не участвовала в протестах. Сама же она, попав за границу, “испытала панику”, так как не знала языка и полностью зависела от мужа. Тот же благодаря тому, что, по словам Юлии, мог “более-менее” свободно разговаривать по-английски, по всей видимости дискомфорта от пребывания на чужбине не испытывал.
В Германии, где им местные власти выделили жилье, муж стал пить и вести себя агрессивно. По словам Юлии, он уходил на 8 часов в день в якобы “качалку”, а возвращался выпивший и агрессивный. Из-за этого она старалась не появляться дома, а проводить время, отводя детей в детсад и школу, а потом гуляя по магазинам или беседуя с подругами.
В итоге, по словам Юлии, она попросила немецкие службы, занимающиеся беженцами, помочь ей и детям вернуться в Беларусь, что те и устроили.
«Как только прошли погранконтроль, я поняла, что теперь мы уже в любом случае дома», — рассказала молодая женщина.