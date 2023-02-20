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Опубликовано: 20.02.2023 10:15 , Обновлено: 20.02.2023

На Национальном правовом интернет-портале появился указ №41 от 16 февраля об учреждении специального знака отличия для государственных гражданских служащих.

Согласно документу, подписанному Александром Лукашенко, всем гражданским госслужащим нужно будет носить «нагрудный знак «Государственная служба». Его должны выдавать под роспись в течение семи дней после занятия должности.

Вот как он выглядит:

Носить значок надо будет на левой стороне груди на протяжение всего срока нахождения на госслужбе. Его разрешили оставлять себе и после ухода, однако без права ношения. Однако если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать.

Как сказано в документе, целью этого нагрудного знака является «повышение престижа госслужбы и сохранение ее исторических традиций».

Таким образом, теперь белорусы с первого взгляда смогут узнать чиновника — по нагрудному значку.

Почитать указ целиком можно по ссылке.