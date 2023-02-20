Белорусы скоро смогут отличить чиновников с первого взгляда — Новый указ
На Национальном правовом интернет-портале появился указ №41 от 16 февраля об учреждении специального знака отличия для государственных гражданских служащих.
Согласно документу, подписанному Александром Лукашенко, всем гражданским госслужащим нужно будет носить «нагрудный знак «Государственная служба». Его должны выдавать под роспись в течение семи дней после занятия должности.
Вот как он выглядит:
Носить значок надо будет на левой стороне груди на протяжение всего срока нахождения на госслужбе. Его разрешили оставлять себе и после ухода, однако без права ношения. Однако если чиновника уволят по дискредитирующим обстоятельствам, то знак надо будет сдать.
Как сказано в документе, целью этого нагрудного знака является «повышение престижа госслужбы и сохранение ее исторических традиций».
Таким образом, теперь белорусы с первого взгляда смогут узнать чиновника — по нагрудному значку.
Почитать указ целиком можно по ссылке.