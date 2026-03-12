Белорусский министр арестован и отправлен в СИЗО

Опубликовано: 12.03.2026 13:58 , Обновлено: 12.03.2026

В четверг, 12 марта, стало известно об аресте министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка. Его отправили в следственный изолятор (СИЗО), обвинив в получении взятки.

Эту информацию озвучил сегодня лично Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвящённого мерам по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передало госагентство БЕЛТА.

О том, что министра взяли с поличным за взятку, глава государства упомянул в качестве примера того, как необоснованное посредничество само по себе даёт почву для коррупционных схем.