Белорусский министр арестован и отправлен в СИЗО
В четверг, 12 марта, стало известно об аресте министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергея Масляка. Его отправили в следственный изолятор (СИЗО), обвинив в получении взятки.
Эту информацию озвучил сегодня лично Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвящённого мерам по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества, передало госагентство БЕЛТА.
О том, что министра взяли с поличным за взятку, глава государства упомянул в качестве примера того, как необоснованное посредничество само по себе даёт почву для коррупционных схем.
“Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (глава Верховного Суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед - прим. ред.), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний генеральный прокурор Беларуси - прим. ред.) это жестко контролируют. Если надо, - доложат”, - заявил Лукашенко.