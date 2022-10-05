Белорусский депутат Савиных объявил о начале эпохи «Цифрового феодализма»

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.10.2022 12:05 , Обновлено: 05.10.2022

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных 5 октября во время выступления на белорусско-российском форуме по вопросам безопасности и сотрудничества, рассуждаю о процессе трансформации мира, заявил, что в мире отменяют рынок через «цифровой феодализм».

«Мы говорим о том, что вроде бы у кого-то есть план о том, как трансформировать мир. Мне кажется, это большая ошибка. Проблема заключается в том, что рынок, похоже, отменяют через инклюзивный капитализм. Ну, это название. На самом деле, это цифровой феодализм, об этом можно говорить», — сказал депутат.

По его мнению, так «отменяются» и международные организации.

«Никто не будет заменять ООН на Альянс демократий. В принципе будет обрушение международных глобальных организаций», — предрек Савиных.

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Ранее Телеграф писал, что депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько рассказал, что белорусы могли построить коммунизм, но не получилось. Поэтому он предложил новую идеологическую цель — вместо коммунизма, расширить Союзное государство до «межконтинентального».

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