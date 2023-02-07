Белорусские депутаты решили поехать в Австрию противостоять «проявлениям истерики»

Опубликовано: 07.02.2023 15:28 , Обновлено: 07.02.2023

Депутат Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что белорусская делегация планирует поучаствовать в сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Австрии, которая запланирована на 23-24 февраля.

По его словам, депутаты «едут в Вену с большой озабоченностью».

Он считает, что «уходит практика», когда на форуме «высказывали свои мнения, и они принимались во внимание».

Сейчас Савиных видит там «политизацию, проявления, основанные на эмоциях, истерике и отсутствии здравого смысла».

«Роль ПА ОБСЕ, прежде всего, заключается в нормализации отношений и создании атмосферы, в которой мы сможем обсуждать насущные проблемы и договариваться. В противном случае она теряет свой смысл», — заявил он.

Напомним, белорусские депутаты планировали поучаствовать и в осенней сессии ПА ОБСЕ в Польше. Однако страна отказала им в визах.

На летнюю сессию в Австрию в 2021 году белорусских депутатов также не пустили.