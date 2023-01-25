Белорусские депутаты прекратили с Польшей образовательное, а с Францией — культурное сотрудничество

Опубликовано: 25.01.2023 13:03 , Обновлено: 25.01.2023

Депутаты Палаты представителей 25 января решили прекратить действия соглашений о сотрудничестве сразу с двумя странами.

Так, с Польшей приостановили соглашение в сфере образования, которое страны подписали в Варшаве 20 июля 2016 года.

Например, документ предусматривал повышение квалификации учителей белорусского языка в Польше и наоборот.

Соглашение было направлено в том числе «на обеспечение законных прав и интересов представителей белорусского национального меньшинства в Республике Польша и польского национального меньшинства в Республике Беларусь», сказано на сайте Палаты представителей.

А с Францией разорвали соглашение в области культуры, образования, науки и СМИ, подписанное в Париже 20 января 2010 года.

Документ предусматривал в том числе изучение белорусскими студенты французского языка по современным методикам и возможность ездить на учебу во Францию.