Белорусская таможня объявила о готовности к потоку на границе с Польшей и Латвией

Опубликовано: 29.10.2025 15:55 , Обновлено: 29.10.2025

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) обвинил власти Литвы в "бездумной недружественной политике" после решения на месяц закрыть КПП на границе с Беларусью.

“Решение, в ожидании которого водители провели на границе три дня, подтвердило небрежное отношение литовской стороны к людям”, — заявили таможенные чиновники.

Тем не менее в ГТК заверили, что готовы к увеличению нагрузки в оставшихся открытыми пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией.

Ранее стало известно, что правительство Литвы закрыло два единственных работавших пункта пропуска на границе с Беларусью (Мядининкай и Шальчининкай) в качестве сигнала-”предупреждения”, что продолжение полетов воздушных шаров из Беларуси не останется без ответа.

Власти Литвы обвинили официальный Минск либо в бездействии, либо даже в содействии контрабандистам.

В ответ Минск потребовал от Литвы самой разобраться с контрабандистами, которые встречают метеозонды с сигаретами на литовской земле.