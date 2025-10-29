Белорусская таможня объявила о готовности к потоку на границе с Польшей и Латвией
Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) обвинил власти Литвы в "бездумной недружественной политике" после решения на месяц закрыть КПП на границе с Беларусью.
“Решение, в ожидании которого водители провели на границе три дня, подтвердило небрежное отношение литовской стороны к людям”, — заявили таможенные чиновники.
Тем не менее в ГТК заверили, что готовы к увеличению нагрузки в оставшихся открытыми пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией.
Ранее стало известно, что правительство Литвы закрыло два единственных работавших пункта пропуска на границе с Беларусью (Мядининкай и Шальчининкай) в качестве сигнала-”предупреждения”, что продолжение полетов воздушных шаров из Беларуси не останется без ответа.
Власти Литвы обвинили официальный Минск либо в бездействии, либо даже в содействии контрабандистам.
В ответ Минск потребовал от Литвы самой разобраться с контрабандистами, которые встречают метеозонды с сигаретами на литовской земле.