Белорусская армия начала комплексные "оборонительные" учения на западе страны

Опубликовано: 19.03.2026 09:26 , Обновлено: 19.03.2026

Министерство обороны Беларуси сообщило, что с 19 марта стартовало комплексное учение с войсками Западного оперативного командования. Командовать им будет начальник Генерального штаба (Генштаба) Беларуси Павел Муравейко, а продлятся манёвры до 25 марта.

В Министерстве обороны (Минобороны) утверждают, что учение станет одним из главных мероприятий в рамках проверок армии Беларуси, которые начались ещё зимой.

Мероприятие “носит сугубо оборонительный характер и направлено, в том числе, на повышение обученности войск в интересах защиты суверенитета и территориальной целостности государства”, сообщили в ведомстве.

В ходе учений Минобороны планирует “отработать полный управленческий цикл в войсках оперативного объединения, а также на практике оценить готовность к выполнению задач по предназначению проверяемых воинских частей”.

Генерал-майор Павел Муравейко заявил в связи со стартом учений, что в основу их замысла “была положена самая современная военно-политическая обстановка, а также достижения военного искусства в области развития средств вооруженной борьбы”.

Маневры пройдут на полигонах и участках местности в Брестской и Минской областях.

“Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей и позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу”, - рассказал глава Генштаба.

Также по словам Муравейко, в ходе учений будут использовать БПЛА, РЭБ и практиковать стрельбу на большой дальности.

“Не исключено, что в рамках активного этапа учения будут отработаны активные действия механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, а также отражение возможных атак и активный маневр”, - рассказал генерал.

При этом он предупредил, что места проведения учений находятся ” на значительном удалении от государственной границы”.