Белорусам пообещали безвиз в новые страны. Догоним ли соседей по силе паспорта?

📊 Анализ

Опубликовано: 14.10.2025 09:01 , Обновлено: 16.10.2025

Беларусь занимает 66 место в рейтинге паспортов мира Henley, что означает - гражданам страны разрешено посещать без виз 80 стран по всему миру. Однако в МИД Беларуси пообещали подвинуть Республику повыше в ближайшее время.

[inf]Список Henley базириуется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую и точную в мире базу данных туристической информации.[/inf]

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич утверждает, что его ведомство продолжает работу по расширению списка стран, доступных белорусам для посещения без получения разрешения (визы).

Впрочем все страны, перечисленные чиновником, находятся достаточно далеко от границ Беларуси. Среди новых - Лаос. В планах МИДа также заключить соглашения с Мьянмой, Таиландом и Филиппинами.

“Эта тема - в числе актуальных для деятельности министерства, чтобы белорусские граждане не чувствовали себя обремененными некоторыми бюрократическими процедурами для своих поездок в эти регионы”, - заверил Сергей Лукашевич.

После добавления четырех безвизовых стран белорусский паспорт может подняться на 63 или 62 места в мировом рейтинге. А значит Беларусь догонит такие страны, как Ботсвана и Папуа-Новая Гвинея. А ещё обгонит Китай и Косово.

А что наши соседи?

Все соседние с Беларусью страны имеют более “сильные” паспорта. Так, Польша взобралась на 7-е место в мире в рейтинге паспортов Henley Passport Index 2025, благодаря чему её граждане могут без визы посещать 185 стран. Другие страны заняли такие строчки: