Беларусь заняла 153 место в международном Индексе демократии

Опубликовано: 02.02.2023 16:33 , Обновлено: 15.11.2024

Аналитики британского журнала The Economist опубликовали «Индекс демократии» за 2022 год. Беларусь в нем оказалась на 153 месте из 167.

[info_b]Журнал оценивал уровень демократии в 167 странах на основе пяти показателей с максимальной оценкой 10 баллов: избирательный процесс и плюрализм, работа правительства, участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы.

После этого эксперты классифицировали каждое государство по типу режима — «полноценная демократия», «несовершенная демократия», «гибридный режим» или «авторитарный режим». [/info_b]

Согласно рейтингу, Беларусь попала в последнюю группу. Наша страна не получила от экспертов ни одного балла по избирательному процессу и плюрализму. Самый большой балл поставили за политическую культуру — 4,38.

Что касается соседей, то Россию отнесли к той же категории, однако она обогнала Беларусь на 7 позиций, заняв 146-е место.

Украина оказалась на 87-й строчке как «гибридный режим». Латвия — на 38-м месте в списке, Литва — на 39-м, Польша — на 46-м: все они считаются «несовершенными демократиями».

Возглавляют рейтинг Норвегия, Новая Зеландия и Исландия. А замыкают КНДР, Мьянма и Афганистан.

[info_b]В целом в 2022 году к полноценным демократиям исследователи отнесли 24 страны, в которых живут 8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 48 стран, в которых живут 37% населения, к гибридным режимам — 36 стран, в которых живут 18% населения; к авторитарным режимам — 59 стран, на которые приходится 37% населения планеты.[/info_b]