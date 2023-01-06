Беларусь за год опустилась на 8 позиций в рейтинге армий мира

Опубликовано: 06.01.2023 10:27 , Обновлено: 06.01.2023

Беларусь заняла 60-е место из 145 в глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower (GFP) за 2023 год, опустившись на 8 строчек.

В последнем обновлении рейтинга в 2022 году наша страна занимала 52-е место. К слову, в 2021 году Беларусь, по данным Global Firepower, занимала 50-е место, в 2020 году — 53-е, в 2019 — 39-е.

В GFP сообщили, что Беларусь получила индекс силы в 1,0485 (оценка 0,0000 считается «идеальной»).

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Компания GFP составляет рейтинг стран мира на основе текущей доступной огневой мощи. Аналитики используют более 60 отдельных факторов для определения показателя PowerIndex («PwrIndx») данной страны с категориями, варьирующимися от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии.

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Список возглавляют США. Второе и третье места заняли Россия и Китай соответственно. В топ также вошли Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Кстати, Украина за год поднялась в рейтинге сразу на 7 строчек — с 22 на 15 место.

А где другие соседи Беларуси? Так, Польша оказалась на 20-м месте, Литва — на 93-м, Латвия — на 95-м

Последние строчки занимают Молдова, Бенин и Бутан.