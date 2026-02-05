Беларусь призвала Трампа начать переговоры с Кубой

Опубликовано: 05.02.2026 17:46 , Обновлено: 05.02.2026

Министерство иностранных дел (МИД) Беларуси выступило с заявлением по поводу ситуации в Карибском бассейне. Белорусские дипломаты признались, что обеспокоены ситуацией вокруг Кубы, которой Трамп угрожал энергетической блокадой.

Впрочем, в МИД опасаются и серьёзного гуманитарного кризиса “с непрогнозируемыми последствиями”. В связи с этим дипломаты призвали отказаться от санкций, которые назвали “односторонними принудительными мерами”.

“Твердо убеждены в том, что все разногласия должны разрешаться путём мирного диалога и в рамках международного права”, - говорится в заявлении.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел Кубы днём ранее также призвала Вашингтон начать переговоры, но с условием, что США не будут вмешиваться в политическую систему внутри страны.

«Мы не готовы обсуждать нашу конституционную систему, как, по нашему мнению, и США не готовы обсуждать свою конституционную систему, свою политическую систему, свою экономическую реальность», — сказал Карлос Фернандес де Коссио.

По словам кубинского дипломата, хотя Гавана и Вашингтон ещё не наладили «двусторонний диалог», уже обменялись «некоторыми сообщениями».

Тем не менее, днями ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «были бы рады» смене режима на Кубе, хотя и не обязательно будут предпринимать какие-либо действия в этом направлении.

Также на прошлой неделе США пригрозили ввести пошлины на страны, экспортирующие нефть на Кубу, утверждая, что Гавана представляет собой «чрезвычайную угрозу», поскольку она вступает в союз с “враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные объекты”.