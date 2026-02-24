Беларусь потребовала от стран ЕС выплатить репарации Африке
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета выступил на заседании Совета ООН по правам человека, где потребовал от европейских стран выплатить странам Африки и Азии репарации и компенсации.
Чиновник также обвинил страны Запада в расовой сегрегации. «Расизм, ксенофобия и дискриминация по-прежнему остаются реальностью для миллионов людей во всем мире, а вооруженные конфликты подпитывают такие явления», — заявил замминистра.
По его словам, в МИД Беларуси особенно беспокоятся из-за «роста популярности на Западе партий и политических движений, выстраивающих свою деятельность на пропаганде нацистских идеологий и расового превосходства, причем не только по национальному и языковому, но и по государственному признаку».
В завершение своей речи Секрета обвинил страны Европы в том, что они на протяжении столетий использовали колонии как источник сырья, культурных ценностей, дешевой рабочей силы и рынков сбыта.
«В странах Африки и Азии до сих пор кровоточат раны геноцида в отношении местного населения, который ничем не уступал нацистскому. Мы поддерживаем претензии этих стран на компенсацию и репарации», — заявил белорусский дипломат.
Заседание Совета ООН по правам человека было посвящено 25-летию Дурбанской декларации и Программы действий.
Дурбанская декларация — это итоговый документ Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которая проходила в 2001 году в городе Дурбан (ЮАР).
В документе были провозглашены принципы борьбы с расизмом и нетерпимостью. Несмотря на благородные цели, конференция и обсуждение текста декларации запомнились дипломатическими скандалами.
Основные споры тогда вызвали формулировки, касающиеся Ближнего Востока (проект декларации содержал тезисы, которые некоторые делегации расценили как антиизраильские), а также требования к бывшим империям касательно компенсаций за последствия рабства и колониализма.
В знак протеста против этих формулировок делегации США и Израиля покинули конференцию в ходе ее проведения.
В 2009 и 2011 годах ООН пыталась провести новые конференции («Дурбан-2» и «Дурбан-3»), но они также сопровождались бойкотами со стороны ряда западных стран (включая США, Канаду, Австралию) из-за опасений возобновления антисемитской риторики.
А в 2021 году («Дурбан-4») произошел самый массовый бойкот со стороны Европы. Участие отклонили 38 стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Грецию, Польшу, Румынию, Венгрию, Швецию, Чехию, Эстонию, Литву, Хорватию, Словению, Словакию, Кипр, Украину и Албанию.
Сама Дурбанская декларация стала символом как усилий по борьбе с расизмом, так и не разрешенных политических разногласий в вопросе исторической справедливости.
Что касается репараций, то в документе указано право на возмещение ущерба в широком смысле. В то же время в декларации не был описан механизм обязательных денежных выплат. Это разочаровало африканские страны, но позволило большинству стран Европы остаться в процессе и подписать итоговый текст в 2001 году.