Беларусь потребовала от стран ЕС выплатить репарации Африке

Опубликовано: 24.02.2026 14:55 , Обновлено: 24.02.2026

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета выступил на заседании Совета ООН по правам человека, где потребовал от европейских стран выплатить странам Африки и Азии репарации и компенсации.

Чиновник также обвинил страны Запада в расовой сегрегации. «Расизм, ксенофобия и дискриминация по-прежнему остаются реальностью для миллионов людей во всем мире, а вооруженные конфликты подпитывают такие явления», — заявил замминистра.

По его словам, в МИД Беларуси особенно беспокоятся из-за «роста популярности на Западе партий и политических движений, выстраивающих свою деятельность на пропаганде нацистских идеологий и расового превосходства, причем не только по национальному и языковому, но и по государственному признаку».

В завершение своей речи Секрета обвинил страны Европы в том, что они на протяжении столетий использовали колонии как источник сырья, культурных ценностей, дешевой рабочей силы и рынков сбыта.

«В странах Африки и Азии до сих пор кровоточат раны геноцида в отношении местного населения, который ничем не уступал нацистскому. Мы поддерживаем претензии этих стран на компенсацию и репарации», — заявил белорусский дипломат.

Заседание Совета ООН по правам человека было посвящено 25-летию Дурбанской декларации и Программы действий.

Дурбанская декларация — это итоговый документ Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, которая проходила в 2001 году в городе Дурбан (ЮАР).

В документе были провозглашены принципы борьбы с расизмом и нетерпимостью. Несмотря на благородные цели, конференция и обсуждение текста декларации запомнились дипломатическими скандалами.

Основные споры тогда вызвали формулировки, касающиеся Ближнего Востока (проект декларации содержал тезисы, которые некоторые делегации расценили как антиизраильские), а также требования к бывшим империям касательно компенсаций за последствия рабства и колониализма.

В знак протеста против этих формулировок делегации США и Израиля покинули конференцию в ходе ее проведения.

В 2009 и 2011 годах ООН пыталась провести новые конференции («Дурбан-2» и «Дурбан-3»), но они также сопровождались бойкотами со стороны ряда западных стран (включая США, Канаду, Австралию) из-за опасений возобновления антисемитской риторики.

А в 2021 году («Дурбан-4») произошел самый массовый бойкот со стороны Европы. Участие отклонили 38 стран, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Грецию, Польшу, Румынию, Венгрию, Швецию, Чехию, Эстонию, Литву, Хорватию, Словению, Словакию, Кипр, Украину и Албанию.

Сама Дурбанская декларация стала символом как усилий по борьбе с расизмом, так и не разрешенных политических разногласий в вопросе исторической справедливости.

Что касается репараций, то в документе указано право на возмещение ущерба в широком смысле. В то же время в декларации не был описан механизм обязательных денежных выплат. Это разочаровало африканские страны, но позволило большинству стран Европы остаться в процессе и подписать итоговый текст в 2001 году.