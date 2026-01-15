Беларусь попала в список стран, кому США приостановили выдачу иммиграционных виз

Опубликовано: 15.01.2026 07:45 , Обновлено: 15.01.2026

Госдепартамент США опубликовал полный список тех 75 стран, гражданам которых власти страны на неопределённое время перестали выдавать иммиграционные визы. Оказалась в этом списке и Беларусь.

Как пояснили в Госдепартаменте, в список попали те страны, граждане которых, по их мнению, “в неприемлемых масштабах получают социальную помощь от американского народа”.

“Иммигранты из этих стран часто становятся обузой для Соединенных Штатов по прибытии. Мы работаем над тем, чтобы щедростью американского народа больше не злоупотребляли”, - заявил Госдеп в своих соцсетях.

По их словам, приостановка бессрочна и может быть отменена лишь тогда, когда США “смогут гарантировать”, что новые иммигранты “не будут извлекать выгоду из американского народа”, что бы это ни означало.

[scryt_b title=“Полный список стран, которым США приостановили выдачу иммиграционных виз”]

Афганистан,

Албания,

Алжир,

Антигуа и Барбуда,

Армения,

Азербайджан,

Багамы,

Бангладеш,

Барбадос,

Беларусь,

Белиз,

Бутан,

Босния,

Бразилия,

Бирма,

Камбоджа,

Камерун,

Кабо-Верде,

Колумбия,

Конго,

Куба,

Доминика,

Египет,

Эритрея,

Эфиопия,

Фиджи,

Гамбия,

Грузия,

Гана,

Гренада,

Гватемала,

Гвинея,

Гаити,

Иран,

Ирак,

Кот-д’Ивуар,

Ямайка,

Иордания,

Казахстан,

Косово,

Кувейт,

Кыргызстан,

Лаос,

Ливан,

Либерия,

Ливия,

Македония,

Молдова,

Монголия,

Черногория,

Марокко,

Непал,

Никарагуа,

Нигерия,

Пакистан,

Республика Конго,

Россия,

Руанда,

Сент-Китс и Невис,

Сент-Люсия,

Сент-Винсент и Гренадины,

Сенегал,

Сьерра-Леоне,

Сомали,

Южный Судан,

Судан,

Сирия,

Танзания,

Таиланд, Того,

Тунис,

Уганда,

Уругвай,

Узбекистан,

Йемен.[/scryt_b]

Согласно заявлениям Госдепартамента, с момента возвращения Трампа к власти страна аннулировала более 100 ты. виз, а Министерство внутренней безопасности сообщало в конце прошлого года о депортации более 605 тыс. человек, ещё порядка 2,5 млн человек покинули страну самостоятельно.

При этом, по данным газеты The Guardian, результаты исследований противоречат заявлениям администрации Трампа относительно использования иммигрантами социальных пособий. В феврале 2025 года либертарианский Институт Като опубликовал данные, показывающие, что коренные американцы в среднем на душу населения потребляли больше социальных пособий и льгот, чем все иммигранты. Исследование показало, что в 2022 году иммигранты пользовались социальными пособиями и льготами на 21% меньше (на душу населения), чем коренные американцы.

Эксперты в области миграционной политики также предупредили, что этот шаг будет иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки тех, кто непосредственно пострадал от отказа в выдаче виз.

«Вероятным результатом станет то, что многие семьи иммигрантов будут бояться обращаться за любыми государственными пособиями, на которые имеет право член их семьи, отказываясь от поддержки в трудные времена ради сохранения перспектив будущей иммиграции», — высказала мнение Джулия Гелатт, заместитель директора программы иммиграционной политики США в Институте миграционной политики.

Между тем, исключения из нового моратория на визы для иммигрантов всё же предусмотрены, хотя, как заверили американские власти, они будут “очень ограниченными”. Выдать визу гражданину этих 75 стран всё же могут, но лишь после того, как заявитель пройдет тщательную проверку на предмет соответствия критериям “бремени для общества” и докажет, что таковым для Америки не является.