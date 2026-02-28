Беларусь, как и ЕС, призвала Иран, США и Израиль к деэскалации

Опубликовано: 28.02.2026 15:21 , Обновлено: 04.03.2026

Министерство иностранных дел Беларуси не стало, как российское, официально осуждать нападение Израиля с США на Иран. Белорусское ведомство, однако, подобно Еврокомиссии, выразило "обеспокоенность" в связи с ракетными ударами на Ближнем Востоке и призвало вовлеченные стороны к деэскалации. В МИДе также рекомендовали белорусским гражданам воздержаться от поездок в регион и соблюдать меры предосторожности.

В официальном заявлении белорусского внешнеполитического ведомства сообщается, что в Минске “с обеспокоенностью следят за обострением ситуации между Израилем и Ираном”, и за страдающими из-за этого “дружественными странами Залива”.

“Призываем вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем”, — заявили в Министерстве иностранных дел. Там также призвали международное сообщество дать оценку действиям сторон.

Белорусским гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в регион

Для белорусских граждан, которые уже находятся в регионе или только планировали поездки, в МИДе подготовили ряд рекомендаций. Граждан настоятельно попросили “неукоснительно соблюдать требования местных властей в области обеспечения личной безопасности, избегать мест массового скопления людей, не проводить съемку ударов и их последствий”.

В связи с закрытием воздушного пространства странами региона путешественникам настоятельно рекомендовали уточнять оперативную информацию об изменениях маршрутов следования у авиаперевозчиков. В целях обеспечения личной безопасности гражданам Беларуси рекомендуется и вовсе воздержаться от поездок в затронутые конфликтом страны региона.

В дипломатических представительствах Беларуси в регионе открыты линии экстренной связи:

Посольство Беларуси в Иране: +98 21 2275 22 29, +98 912 215 29 35;

Посольство Беларуси в Израиле: +972 3 523 12 59, +972 50 521 48 19;

Посольство Беларуси в Катаре: +974 50 21 53 58;

Генеральное консульство Беларуси в Дубае: +971 54 212 03 60;

Горячая линия МИД Беларуси по консульским вопросам: +375 17 379 27 75.

Что говорят в других странах

Тем временем свои оценки разразившейся войне и другие государства. Так, ранее с призывом к деэскалации выступила и Россия, которая, согласно заявлению своего МИД, призвала к немедленному прекращению атак США и Израиля на Иран.

В МИДе России заявили, что “речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН в нарушение основополагающих принципов и норм международного права”.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен воздержалась от поддержки атаки США и Израиля на Иран и заявила, что ситуация в Иране “вызывает большую обеспокоенность”.

“События в Иране вызывают серьезную озабоченность. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности”, - заявила глава Еврокомиссии.

Есть также заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором говорится, что начало войны между США, Израилем и Ираном «имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности». «Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — сказал он.

А Саудовская Аравия осудила то, что она назвала «вопиющей иранской агрессией», после того, как Тегеран нанес ответные удары по американским военным базам в регионе.

«Королевство подтверждает свою полную солидарность и непоколебимую поддержку братским странам и готовность предоставить им все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять», — добавлено в заявлении.

Саудовская Аравия также предупредила о «серьезных последствиях, вытекающих из продолжающегося нарушения суверенитета государств и принципов международного права».

В Бельгии ситуацию прокомментировали иначе. Министр иностранных дел Максим Прево заявил, что “иранский народ не должен платить за выбор своего правительства”, добавив, что в Брюсселе “глубоко сожалеют, что дипломатические усилия не смогли раньше привести к переговорному решению”.

В свою очередь, глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде дал юридическую оценку действиям Израиля: по его словам, атака описывается Израилем как превентивный удар, но она не соответствует международному праву, поскольку “превентивные удары требуют непосредственно неминуемой угрозы”.

В Пакистане также выступили с критикой Израиля. Глава МИД Исхак Дар “решительно осудил неоправданные нападения на Иран”, призвав к немедленному прекращению эскалации через возобновление дипломатии для достижения мирного урегулирования кризиса путем переговоров.

Обеспокоенность безопасностью своих граждан в регионе выразили и другие страны. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший назвал безопасность филиппинцев в Иране и на Ближнем Востоке имеющей “первостепенное значение”. Он сообщил, что уже отдал распоряжения профильным ведомствам принять меры для определения местонахождения сограждан в пострадавших районах и обеспечить их безопасность. Согласно данным департамента по делам трудящихся-мигрантов, в 2024 году на Ближнем Востоке находилось около 2,1 миллиона филиппинских рабочих.