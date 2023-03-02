Беларусь играет для Китая «главенствующую роль» — Лукашенко

Опубликовано: 02.03.2023 13:20 , Обновлено: 02.03.2023

Выгодное географическое положение Беларуси может играть «главенствующую роль» при сопряжении ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». Об этом заявил Александр Лукашенко во время проходящего в эти дни официального визита в Китай.

“Беларусь может сыграть и играет для Китая главенствующую роль”, – заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопрос местных журналистов.

По его словам, так как Беларусь находится в центре Европы, она представляет собой “огромную площадку для того, чтобы огромному Китаю развернуться здесь”.

“Пожалуйста, используйте. Во всех направлениях”, – добавил он.

Александр Лукашенко убежден в необходимости сопряжения инициативы «Один пояс – один путь» и новой политики Евразийского экономического союз и ее выгодности для всех сторон, а также — для соседних стран.

“Пожалуйста, пусть великий Китай воспользуется нашими возможностями. Рынок – огромный. Конечно, не китайский по населению, но очень перспективный”, — заявил он, подчеркнув, что ЕАЭС – это организация со своими интересами и преимуществами.

“И [Китай может] воспользоваться этими преимуществами, в том числе логистическими”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Западная Европа может исчезнуть»

Он также заявил, что сегодня США “подталкивают Европу идти по антикитайскому пути”, но “Европа сопротивляется”.

«И правильно. Потому что если они будут отгораживаться от Китая, а, не дай бог, еще вступят в противоречие с Китаем, а с другой стороны их будет давить Америка – Европа может исчезнуть. Прежде всего Западная Европа”, – заявил Александр Лукашенко.

По его словам, европейцы это понимают, поэтому “у Китая открываются колоссальные возможности в этом направлении”.

Напомним, Александр Лукашенко прилетел в Китай 28 февраля. Во время четырехдневного визита он встретился для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином и другими официальными лицами.