Беларусь и Россия выразили "обеспокоенность" из-за концепции "третьего пола"

🎤 Мнение

Опубликовано: 22.05.2023 14:07 , Обновлено: 22.05.2023

Представительство Беларуси в ООН сообщило, что в ходе общей дискуссии на 76-й сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения замминистра здравоохранения России Глаголев выступил от имени, в том числе, Беларуси.

“Надо отметить, что ряд делегаций ( тех стран, которые думают также, но не всегда озвучивает свои подходы публично) по завершению выступления… аплодировали. Ну, а некоторые взяли право на ответ, в знак несогласия. Послушаем их в конце дня”, - прокомментировали в белорусской дипмиссии при ООН выступление российского замминистра от имени Беларуси.

Российский чиновник “от имени Союзного государства” (входят Беларусь и Россия) и заявил, что обеспокоен желанием Всемирной организации здравоохранения пропагандировать “концепцию третьего пола”.

“В подавляющем большинстве стран-членов ВОЗ на законодательном уровне закреплено существование лишь двух биологически признанных полов – мужчины и женщины. Она также не закреплена в основополагающих международных документах ООН, где понятие пола освещается в традиционном его понимании – мужчина и женщина”, - заявили Глаголев.

Российский чиновник считает, что концепция «третьего пола» формирует “локальные очаги напряжённости” и не имеет общепризнанного признания, не согласована странами-членами и “не имеет всеобъемлющей поддержки мирового сообщества”.

Глаголев утверждают, что такая концепция “противоречит этно-культурному укладу, религиозной этике, национальным традициям и общественным нормам большей части стран-членов ВОЗ”.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что намерена признать, что полов больше, чем два. Эксперты организации напомнили что руководствуются концепцией, что “пол не ограничивается мужским или женским”, и сосредоточится на “выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия”.