Алейник рассказал главе МИД Турции про "преступные" санкции США, тот в ответ - про "жестокость" Израиля

Опубликовано: 07.11.2023 15:55 , Обновлено: 07.11.2023

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел 7 ноября в Анкаре встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником, подтвердило турецкое министерство. В белорусском МИДе сам факт визита считают показательным.

“Такая изоляция, что приходится, знаете ли, работать и по выходным…”, - похвалились в неофициальном тг-канале МИД Беларуси полетом министра иностранных дел Беларуси в Турцию.

В Турции сообщил что Фидан и Алейник “обсудили региональные события и двусторонние отношения”. Официальные подробности встречи появились не сразу, но, согласно сообщениям источников в дипломатических кругах Турции, гуманитарная ситуация в Газе была одной из главных тем обсуждения.

Фидан подчеркнул, что международное сообщество не должно молчать перед лицом “угнетения и жестокости” Израиля, добавив, что Турция прилагает интенсивные усилия для достижения немедленного прекращения огня, обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в осажденный анклав и принятия мер по установлению прочного мира.

Он подчеркнул, что Израиль не может обеспечить безопасность с помощью насилия.

Что касается войны в Украине, Фидан заявил, что Турция желает, чтобы она закончилась мирным путем на основе международного права, добавив, что затянувшаяся война имеет негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровнях, сообщило турецкое агенство Anadolu.

В МИД Турции рассказали, что министр иностранных дел Беларуси далее должен принять участие в заседании Совместной турецко-белорусской экономической комиссии.

В МИД Беларуси по итогам встречи в Анкаре сообщили, что Сергей Алейник затронул в разговоре с турецким коллегой тему санкций. Он “подчеркнул преступный характер незаконных санкций ЕС и США на поставку и транзит белорусских калийных удобрений, без которых невозможно решить проблему голода”. Также он призвал к миру в Украине и Израиле.

Совместная пресс-конференция двух министров, запланированная ранее на 7 ноября, была отменена, сообщило турецкое издание Hurriyett.