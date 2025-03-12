Администрация Лукашенко анонсировала его визит в Россию. Что обсудит с Путиным?

💼 Официально

Опубликовано: 12.03.2025 12:35 , Обновлено: 12.03.2025

В пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко анонсировали его официальный визит в Россию. По информации Администрации главы государства, 13 марта пройдут переговоры Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Кремле.

Вот что они запланировали обсудить в формате “один на один” и в расширенном составе с членами делегаций:

развитие сотрудничества Беларуси и России,

“перспективные направления взаимодействия”,

совместную работу в интеграционных форматах.

Также, по [link href=“https://president.gov.by/ru/events/oficial-nyj-vizit-v-rossijskuu-federaciu” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] пресс-службы белорусского президента, Лукашенко и Путин обменяются мнениями по “вопросам текущей международной ситуации”. “Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов”, - добавили в АП без уточнения, что за документы.

В Кремле [link href=“https://t.me/news_kremlin/5305” target=“_blank” rel=“noopener”] подтвердили [/link] официальный визит Лукашенко в РФ и его переговоры с Путиным 13 марта.