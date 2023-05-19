"А что вы хотели?" - В Минске продавца обуви оштрафовали на 6782 рублей из-за пары за 35 рублей

Опубликовано: 19.05.2023 13:46 , Обновлено: 19.05.2023

В Минске налоговики выявили у предпринимательницы нелегальной обуви на сумму более чем на 500 тыс рублей. Все началось с того, что продавец не захотела забирать бракованную пару, которая стоила 35 рублей.

Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС Беларуси. Там рассказали, что все началось с жалобы от недовольного покупателя: “подросток всего лишь четыре раза надел кроссовки, которые ему купили родители, и у них треснула подошва. Товар был предъявлен продавцу, и в ответ от него покупатели услышали следующее: «А что вы хотели за тридцать пять рублей?».

В итоге покупательница обратилась в налоговые органы. Там начали административный процесс, в ходе которого установили, что предпринимательница продала обуви без наличия документов подтверждающих легальность на сумму 476868,22 руб. (статья 13.12 КоАП). Плюс к этому в торговой точке налоговики обнаружили ещё обувь на общую стоимость 33 910 руб.

“По факту выявленных нарушений предпринимателя сегодня в первом оперативном отделе составлены два протокола – один будет направлен в экономический суд г. Минска, а второй, за нарушение установленного порядка маркировки обуви уже рассмотрен в управлении”, - сообщили в Управлении оперативных мероприятий инспекции МНС Беларуси.

В итоге, предпринимательницу оштрафовали на 6782 руб плюс ее ждёт разбирательство в суде по более крупной сумме.