ЖКХ не реагирует? В КГК показали белорусам на примере двух домов решение

Опубликовано: 08.07.2025 16:25 , Обновлено: 08.07.2025

В Комитете государственного контроля Беларуси (КГК) отчитались о том, как помогли в Мозыре и Гомеле жителям многоквартирных домов. Кажется, эта информация может быть полезна жителям других населенных пунктов Беларуси.

В Госконтроле сообщили, что в одном из случаев проверяющие не реагировали на жалобы жильцов многоквартирного дома по бульвару Юности в Мозыре. Только после обращения в КГК в подвале дома частично заменили и отремонтировали трубы канализации и системы холодного водоснабжения. Это было сделано, чтобы устранить “порыв труб, сырость и неприятный запах, на которые неоднократно жаловались местные жители”.

Также этот многострадальный дом внесли в план капитального ремонта в третьем квартале 2025 года.

В другом случае КГК после жалоб граждан в двух многоквартирных домах Гомеля помог отрегулировать температуру подачи горячей воды.

“В обоих случаях горячая вода либо отсутствовала, либо нагревалась до нужной температуры только после длительного ее сливания”, — сообщили в Госконтроле.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Комитет госконтроля (КГК) потребовал провести сплошную инвентаризацию дачных участков и гаражей в Гродненской области. К такому решению пришли участники заседания коллегии областного КГК, на котором были представлены результаты уже проведённых контрольных мероприятий по наведению порядка. Узнали, какие проблемы выявили проверяющие и за чем решили следить теперь.

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