ЖКХ не реагирует? В КГК показали белорусам на примере двух домов решение
В Комитете государственного контроля Беларуси (КГК) отчитались о том, как помогли в Мозыре и Гомеле жителям многоквартирных домов. Кажется, эта информация может быть полезна жителям других населенных пунктов Беларуси.
В Госконтроле сообщили, что в одном из случаев проверяющие не реагировали на жалобы жильцов многоквартирного дома по бульвару Юности в Мозыре. Только после обращения в КГК в подвале дома частично заменили и отремонтировали трубы канализации и системы холодного водоснабжения. Это было сделано, чтобы устранить “порыв труб, сырость и неприятный запах, на которые неоднократно жаловались местные жители”.
Также этот многострадальный дом внесли в план капитального ремонта в третьем квартале 2025 года.
В другом случае КГК после жалоб граждан в двух многоквартирных домах Гомеля помог отрегулировать температуру подачи горячей воды.
“В обоих случаях горячая вода либо отсутствовала, либо нагревалась до нужной температуры только после длительного ее сливания”, — сообщили в Госконтроле.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Комитет госконтроля (КГК) потребовал провести сплошную инвентаризацию дачных участков и гаражей в Гродненской области. К такому решению пришли участники заседания коллегии областного КГК, на котором были представлены результаты уже проведённых контрольных мероприятий по наведению порядка. Узнали, какие проблемы выявили проверяющие и за чем решили следить теперь.