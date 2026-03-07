Жителям Бреста предложили писать картины о городе. Но времени осталось мало

Опубликовано: 07.03.2026 14:59 , Обновлено: 07.03.2026

В телеграм-канале Брестской области сообщили, что в областном центре хотят украсить остановочные пункты картинами. Но какими именно, ещё не определились и объявили конкурс. О чём и сообщил госагентству БЕЛТА гендиректор КУМПП Брестское городское ЖКХ Андрей Гашев.

Для участия нужно прислать свои работы до 16 марта (времени осталось совсем мало) в брестское ЖКХ по адресу ул. К. Маркса, 57, а электронную версию отправить на адрес konkurs@brestjkh.by. Возраст участников не ограничен.

Кто будет решать, достойны ли работы для увековечивания на городских остановках, чиновник не пояснил. Тем не менее он рассказал, где появятся работы победителей отбора.