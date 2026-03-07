Жителям Бреста предложили писать картины о городе. Но времени осталось мало
В телеграм-канале Брестской области сообщили, что в областном центре хотят украсить остановочные пункты картинами. Но какими именно, ещё не определились и объявили конкурс. О чём и сообщил госагентству БЕЛТА гендиректор КУМПП Брестское городское ЖКХ Андрей Гашев.
Для участия нужно прислать свои работы до 16 марта (времени осталось совсем мало) в брестское ЖКХ по адресу ул. К. Маркса, 57, а электронную версию отправить на адрес konkurs@brestjkh.by. Возраст участников не ограничен.
Кто будет решать, достойны ли работы для увековечивания на городских остановках, чиновник не пояснил. Тем не менее он рассказал, где появятся работы победителей отбора.
«Хотим остановочные пункты сделать мини-галереей нашего города. Профессиональным художникам и любителям для конкурса предлагаем нарисовать картину с видами областного центра и продолжить фразу «Я люблю Брест…» своим вариантом ответа. Работы разместим на боковых торцах павильонов на остановочных пунктах», – уточнил Андрей Гашев.