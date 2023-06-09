Жители Логойска на три дня остались без воды. Чиновники рассказали почему

Опубликовано: 09.06.2023 16:01 , Обновлено: 09.06.2023

В Логойске Минской области из-за засухи на три дня без воды осталось полгорода. Проблемы начались вечером вторника, 6 июня, у жителей домов, подключённых к центральной системе водоснабжения, а восстанавливать подачу воды начали лишь в пятницу, 9 июня, после того, как в городе прошёл дождь.

Причина в том, что полгорода, в котором проживает не менее 15,5 тыс. человек, осталось без воды, по словам чиновников из Вилейского водоканала, стала сильная засуха. Дело в том, что в большую часть Логойска (центральные улицы города, а также районы индивидуальной застройки (РИЗ) “Южный” и “Луговой”) вода подаётся из водозабора “Нивки”. Из-за продолжительной засухи, массового полива жителями города своих приусадебных участков резервуар был полностью опустошен, а воды, от которых он запитывался, практически иссякли, сообщил региональный интернет-портал Логойска.

По данным портала, для решения этой проблемы руководство Вилейского водоканала решило углубить скважину, а также нарастить трубы и опустить насос ниже. Сообщается, что подготовительные работы были выполнены заранее, а монтаж оборудования проводился 7 июня.

Тем не менее, подачу воды начали восстанавливать лишь 9 июня, после того, как в городе прошёл дождь и поток подземных вод, которые запитывают резервуар, соответственно, увеличился.

“Проблемы с водоснабжением, а, следовательно, и жалобы на отсутствие воды, постепенно снимаются”, - сообщили региональному порталу в Логойском участке Вилейского водоканала.

Несмотря на то, что к насосам в плановом режиме уже подключили некоторые участки Логойска, власти пока не отменили подвоз питьевой воды в цистернах. Вечером в пятницу, 9 июня, он осуществляется в РИЗ “Луговой” по следующему графику:

17:00-17:30 – ул.Паненская,9; ул.Рябиновая, 22 17:30-18:00 – ул.Братская, 15; ул.Камышовая, 22 18:00-18:30 – ул.Красивая, 11; пер.Заречный, 19 18:30-19:00 – ул.Майская, 10; ул.Просторная, 10 19:00-19:30 – ул.Асланова, 10; ул.Васильковая, 9 19:30-20:00 – ул.Рябиновая, 8; ул.Камышовая, 8

Кроме того, бочку с питьевой водой также разместили по улице Строительная, 10.