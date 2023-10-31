Жители Колодищ сообщили о звуках, похожих на взрывы. В Минобороны объяснили, что происходит

Опубликовано: 31.10.2023 19:59 , Обновлено: 31.10.2023

Жители агрогородка Колодищи во вторник, 31 октября, сообщили о громких звуках, похожих на взрывы. В локальных чатах пользователи рассказывали о дребезжащих стёклах в окнах, трясущихся стенах и о взрывной волне, которую, по утверждению некоторых комментаторов, они почувствовали на себе. В пресс-службе Министерства обороны отреагировали на массовые сообщения в соцсетях и рассказали, что же на самом деле происходило сегодня под Минском.

Как оказалось, это, действительно, были звуки взрывов, но только учебных: на полигоне, расположенном недалеко от деревни Большой Тростенец сегодня занимались военнослужащие инженерных подразделений по подрывному делу. В комментарии агентству БелТА в пресс-службе Минобороны подчеркнули, что ” мероприятия носят плановый характер”.

Тем временем сами жители Колодищ, как выяснили журналисты издания “Минская правда”, к подобным взрывам уже привыкли.

Большинство опрошенных местных признались, что для них “обычное дело слышать звуки проходящих неподалеку учений” и, по большому счёту, никто на них уже особого внимания не обращает.

“Примерно в два часа дня где-то что-то бухнуло такое. Я подумала, часто же стреляют, на полигоне, учения там какие”, — рассказала одна местная жительница.

Отметим, что сообщения о “громких звуках, похожих на взрывы”, регулярно приходят из населённых пунктов, расположенных неподалёку от военных учебных полигонов. Так, на прошлой неделе они раздавались под Брестом. Там проходил двухдневный учебно-методический сбор сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз, на котором участники отрабатывали «взрывы криминального характера».

На полигоне смоделировали взрывы зарядов различной мощности - от 200 г до 10 кг тротила (заглубленные) и наглядно продемонстрировали, как взрывная волна воздействует на окружающую обстановку.