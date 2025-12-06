Жители Кобрина в Беларуси годами страдают от запаха грибного компоста. Что придумали для избавления?

Опубликовано: 06.12.2025 10:12 , Обновлено: 06.12.2025

Власти Брестской области Беларуси рассказали о результатах поисков решения многолетней проблемы сильного неприятного запаха, который периодически накрывает город Кобрин и его окрестности. Источником запаха, по данным местных властей и публикации районной газеты «Заря», является предприятие ООО «БТВ-Агро» в деревне Киселевцы, производящее компост для выращивания шампиньонов.

Как сообщил газете главный специалист районного управления сельского хозяйства Андрей Евдокимов, вопрос находится на постоянном контроле. Для его решения привлекаются как белорусские, так и зарубежные эксперты.

В качестве одного из первых шагов до конца этого года на предприятии при поддержке облисполкома планируется провести эксперимент по использованию российского препарата «Гумат ЭКОР-К» для нейтрализации запаха.

Однако массовые поставки реагента из России обходятся дорого, поэтому в случае успеха испытаний рассматривается возможность наладить его производство в Беларуси для применения также на птицефабриках.

Кроме того, «БТВ-Агро» намерено внедрить ещё одну технологию, опробованную на аналогичных производствах в Ирландии и России. Речь идет о двухступенчатой системе биологической очистки испарений с использованием древесной щепы.

Предприятие, резидент свободной экономической зоны «Брест», уже заключило договор на проектные работы и включило строительство установки в свой бизнес-план. Реализовать этот проект планируется до конца 2026 года.