Жители Брестчины стали чаще стрелять по машинам, домам и людям. Что происходит?

Опубликовано: 10.11.2025 21:06 , Обновлено: 10.11.2025

В УВД Брестской области сообщили, что в последнее время в регионе стали чаще происходить опасные инциденты с применением пневматического оружия. Жители Брестчины стреляют по автомобилям, окнам домов, уличным фонарям и даже по людям.

В милиции считают, что все это происходит “из хулиганских побуждений”, а люди тем временем получают телесные повреждения. Что же происходит и почему пневматическое оружие оказалось в центре внимания?

Многие ошибочно считают, что пневматика — это просто безобидная игрушка. Однако пуля из такого оружия может пробить кожу и повредить внутренние органы. Даже маломощные образцы могут нанести серьезную травму, особенно если выстрелить в голову или шею, что иногда приводит к потере зрения, слуха или даже смерти.

Что происходит?

В УВД Брестской области считают, что виновниками могут в некоторых случаях продавцы, которые, желая заработать, вводят покупателей в заблуждение. Они уверяют, что для покупки любой пневматики не нужны документы. На самом деле, это не так.

Согласно закону Беларуси, оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж требует специального разрешения и обязательной регистрации. Без этого его хранение — это административное правонарушение. И даже после регистрации такое оружие используется только для стрельбы на спортивных объектах либо при участии в спортивной охоте.

Кроме того, в интернете и на рынках продают специальные усиленные пружины, которые могут сделать из слабой пневматики — мощную. Важно знать: самостоятельное увеличение мощности оружия свыше 7,5 Дж грозит уже уголовной ответственностью и до двух лет лишения свободы.

Многие также привозят пневматические пистолеты из России и Польши. Если их мощность не превышает 7,5 Дж, то разрешение не нужно.

Впрочем, даже в таком случае использовать их для стрельбы по людям и имуществу — строго запрещено. “Пневматика хоть и относится к виду гражданского оружия, но не является оружием самообороны, по целевому назначению она может быть либо спортивного, либо охотничьего назначения”, - заявили в УВД Брестской области.

В ведомстве предупредили, что милиция проводит рейды, чтобы выявить факты незаконной продажи оружия с рук, на рынках и в интернете. Но судя по увеличению инцидентов, этого недостаточно.

Что делать гражданам?

В милиции предложили белорусам добровольно сдавать незарегистрированное оружие, за что пообещали освобождение от ответственности. А свидетелей незаконной продажи или использования оружия настоятельно попросили сообщить об этом по телефону 102 или своему участковому инспектору.