Жители Бреста пересели на собачьи упряжки

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2022 11:30 , Обновлено: 12.12.2022

В Сети 12 декабря появилось видео, как на одной из улиц Бреста люди едут на собачьих упряжках.

На кадрах видно, как один человек сидит на санях, второй стоит сзади. А спереди их тащат две собаки. Какой породы — сказать сложно.

Ролик прислали в редакцию «Виртуального Бреста».

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Когда-то давно животные таким образом помогали людям доставлять тяжелые грузы. В наше же время катание на собачьих упряжках превратилось в развлечение и даже в самостоятельный вид спорта, по которому проводятся международные соревнования. Участие в них принимают породы, названные ездовыми.