Жители Бреста пересели на собачьи упряжки
🎥 Видео
В Сети 12 декабря появилось видео, как на одной из улиц Бреста люди едут на собачьих упряжках.
На кадрах видно, как один человек сидит на санях, второй стоит сзади. А спереди их тащат две собаки. Какой породы — сказать сложно.
Ролик прислали в редакцию «Виртуального Бреста».
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Когда-то давно животные таким образом помогали людям доставлять тяжелые грузы. В наше же время катание на собачьих упряжках превратилось в развлечение и даже в самостоятельный вид спорта, по которому проводятся международные соревнования. Участие в них принимают породы, названные ездовыми.