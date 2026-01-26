Жителей Брестчины попросили смотреть по сторонам в общественном транспорте и ТЦ

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Опубликовано: 26.01.2026 18:14 , Обновлено: 26.01.2026

УВД (Управление внутренних дел) Брестской области сообщило, что, по всей видимости, пропавший в Пинском районе 15-летний Богдан Юнчик, вероятно, находится в Пинске. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

В связи с новой информацией жителей города, да и всей области, попросили быть внимательнее в общественном транспорте, торговых центрах и других общественных местах.

«Уважаемые граждане, находясь в общественном транспорте, торговых объектах, местах массового скопления людей, будьте внимательнее, обращайте внимание на тех, кто рядом. Возможно, именно ваша внимательность поможет найти подростка. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Богдана Юнчика, немедленно сообщить по телефону 102», — говорится в обращении милиции.

Напомним: Богдан Юнчик был одет в джинсы серого цвета, куртку цвета хаки, серую вязаную шапку, берцы черного цвета. Парень худощавого телосложения, рост 160–165 см, волосы короткие, черные.

15-летний парень ушел из дома в пятницу вечером, около 21:00. В агрогородке Парохонск из дома ушел 15-летний Богдан Юнчик. С тех пор его искали как милиция, так и волонтеры.