Опубликовано: 26.10.2022 16:27 , Обновлено: 26.10.2022

В Беларуси, специально для журналистов и блогеров, решили организовать чемпионат по колке дров. На него всех созывает газета Миноблисполкома «Минская правда»,

«Чемпионат по колке дров даст возможность раскрыть рабочие таланты, выиграть хорошие призы, укрепить командный дух ваших редакций и просто прекрасно провести время на свежем воздухе», — считают там.

Для участия журналистам госСМИ или блогерам нужно собрать команду от 4 до 7 человек.

«В состав команды должны входить и мужчины, и женщины (женщин должно быть минимум две)», — подчеркнули в издании.

В Чемпионате заявлено три вида соревнований — колка дров, переруб бревна топором и эстафета. Они назначены 7 ноября.

« Ты умеешь держать топор? Ты знаешь, что такое полено? Тогда тебе к нам!», — зазвала газета.

Ранее Телеграф писал, что 14 сентября в пресс-службе Александра Лукашенко опубликовали видео, как он рубит дрова, чтобы «помочь Европе пережить зимние морозы».

«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал Лукашенко.

По его словам, «Европе не выбирать сейчас, ёлка, береза, главное – чтобы тепло было».

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