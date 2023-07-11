Жена осуждённого художника Алеся Пушкина сообщила о его смерти в реанимации

Опубликовано: 11.07.2023 16:13 , Обновлено: 11.07.2023

Супруга белорусского художника Алеся Пушкина написала на своей странице в Facebook, что ночью 11 июля ее муж умер в реанимации.

В своем посте женщина сообщила, что он умер «при невыясненных обстоятельствах». Алесю Пушкину было 57 лет.

Комментариев властей или тюрьмы, по состоянию на момент публикации этого материала, не было.

Алеся Пушкина задержали в марте 2021 года в деревне Жиличи Кировского района Могилевской области, где он работал на реставрации местного дворца. Его обвинили в реабилитации нацизма и издевательстве над государственными символами.

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По версии следствия, с 21 по 24 марта 2021 года Пушкин провел уличный перфоманс в Киеве, во время которого надругался над государственным флагом Беларуси, пишет Sputnik.

30 марта 2022 года Алеся Пушкина приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Известно, что Пушкину предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.