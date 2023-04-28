"Засиделись в Минске" - Лукашенко объявил чиновникам «железную диктатуру»

Опубликовано: 28.04.2023 11:19 , Обновлено: 28.04.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля в ходе рабочей поездки в Ветковский район Гомельской области заявил, что белорусским чиновникам в регионах не хватает дисциплины и объявил им о начале "железной диктатуры».

Ознакомившись с действующей на Гомельщине системой по ремонту и восстановлению старой сельхозтехники, Лукашенко заявил, что она “налажена правильно”, но дисциплины, по его словам, местным чиновникам не хватает.

“Наступает железная диктатура! Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание (имеется ввиду совещание по вопросам развития Гродненской области, состоявшееся 24 апреля - ред.): полный отрыв Правительства от губернаторов”, - подчеркнул он.

Как сообщили в Администрации президента, Лукашенко также раскритиковал Гомельские власти за медленные темпы мелиорации и заявил, что чиновники будут нести ответственность за целевое использование выделенных на это средств.

“Надо ускоряться. Сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай”, - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что самое тяжелое впечатление у него складывается “от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия”. “Самое страшное это”, - заявил он, подчеркнув, что в этом вопросе также важна “железная дисциплина”.

Отметим, что что согласно планам белорусских властей в 2023 году по всей стране должны быть реконструированы более 70 тысяч гектаров мелиорированных систем, главным образом в Гомельской и Брестской областях. Это предусмотрено Государственной инвестиционной программой, утвержденной президентом в феврале этого года. На мелиорацию земель сельскохозназначения в 2021-2025 годах, согласно планам правительства, будет выделено не менее 83 млн рублей.