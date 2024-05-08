Военные проложили понтонный мост через Западную Двину в Бешенковичах

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Опубликовано: 08.05.2024 08:52 , Обновлено: 08.05.2024

Министерство обороны Беларуси показало, как военные наводят понтонный мост через Западную Двину в Бешенковичах Витебской области. Речь не об очередных учениях - сооружение потребовалось местным жителям, которым сейчас приходится пользоваться лодками или объездной дорогой, чтобы переправиться с одного берега на другой.

Наведением понтонного моста в Бешенковичах занимаются военнослужащие 30-й железнодорожной бригады, рассказали в Минобороны. Его длина составит более 150 метров. По словам специалистов, сооружение способно выдерживать нагрузку порядка 20 тонн.

Планируется, что понтонная переправа будет функционировать до зимы.Обслуживанием моста и регулировкой движения по речной переправе также пообещали заниматься военные бригады.