Во всех областях Беларуси отключили отопление в домах

Опубликовано: 04.05.2026 09:10 , Обновлено: 04.05.2026

Отопительный сезон 2025/2026 подошёл к концу во всех регионах Беларуси. В некоторых областях, включая столичный регион, центральное отопление в домах начали отключать ещё в выходные, но в двух областях с тёплыми батареями протянули ещё два дня.

Последним регионом, объявившим об окончании отопительного сезона, стала Могилёвская область. Об этом сегодня объявили в официальном Telegram-канале РУП «Могилевэнерго».

“Решением Могилевского горисполкома в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха с 4 мая 2026 года Могилёвские тепловые сети начинают завершение отопительного периода”, - сообщили на предприятия.

А это значит, что с сегодняшнего дня отключат отопление во всём жилищном фонде, включая общежития и гостиницы, а также завершат отопительный сезон в учреждениях образования, детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках.

Только сегодня завершает отопительный сезон и самый северный регион страны - Витебщина. При этом областная администрация пообещала, что в случае, если среднесуточная температура за окном вдруг упадёт ниже +8°С, коммунальные службы вернутся к режиму “протапливания”, но только в детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, а также социально-значимых объектах, таких как учебно-спортивные учреждения, музеи, государственные архивы, библиотеки, гостиницы.