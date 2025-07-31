Власти Минска предложили назвать улицу в честь офицера КГБ

Опубликовано: 31.07.2025 14:55 , Обновлено: 31.07.2025

Комиссия Минского городского исполнительного комитета, которая отвечает за название и перенаименование проспектов, улиц, площадей и других частей города, предложила назвать одну из столичных улиц в честь молодого бойца спецподразделения "Альфа" Комитета государственной безопасности Дмитрия Федосюка, погибшего на службе в 2021 году.

Улица Дмитрия Федосюка может появиться в жилом комплексе “Северный берег”, который сейчас застраивается на берегу Цнянского водохранилища. Пока проектируемая улица просто пронумерована - №35. Новое название она получит после того, как завершится общественное обсуждение, официально открытое городскими властями 31 июля. Как сообщило агентство “Минск-Новости”, высказаться по поводу предложенных комиссией названий столичные жители могут в течение ближайших двух недель.

Напомним, Дмитрий Федосюк (позывной “Нирвана”) погиб 28 сентября 2021 года, во время задержания Андрея Зельцера, сотрудника IT-компании Epam Systems. Правоохранительные органы назвали его “особо опасным преступником”, который мог быть причастен к террористической деятельности. Мужчину попытались задержать в его собственной квартире в Минске, но он отказался открывать дверь и открыл огонь из ружья, смертельно ранив одного из бойцов - Дмитрия Федосюка. Сам Зельцер был застрелен ответным огнем.

Дмитрия Федосюка посмертно наградили орденом “За личное мужество” - за отвагу, проявленную при исполнении служебных обязанностей. Награду Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил семье офицера.