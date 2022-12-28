Власти Минска отказались от салюта на Новый год

Опубликовано: 28.12.2022 08:24 , Обновлено: 28.12.2022

В Минске не будет традиционного салюта на Новый год. Об этом сообщило издание Tochka.by со ссылкой на источник в Мингорисполкоме.

«Не планируется», — коротко ответили журналистам.

Отметим, что в прошлом году фейерверков в столице также не было. Тогда чиновники заявили, что «это не главное».

Кстати, в программе на праздник, опубликованной Мингорисполкомом, фейерверков также нет.

Чиновники предложили отметить Новый год на главной площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей, 4. Кроме того — посетить ярмарки и другие мероприятия на территории Верхнего города, Октябрьской площади площадке по Раковской, 25.

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