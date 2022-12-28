Власти Минска отказались от салюта на Новый год
В Минске не будет традиционного салюта на Новый год. Об этом сообщило издание Tochka.by со ссылкой на источник в Мингорисполкоме.
«Не планируется», — коротко ответили журналистам.
Отметим, что в прошлом году фейерверков в столице также не было. Тогда чиновники заявили, что «это не главное».
Кстати, в программе на праздник, опубликованной Мингорисполкомом, фейерверков также нет.
Чиновники предложили отметить Новый год на главной площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей, 4. Кроме того — посетить ярмарки и другие мероприятия на территории Верхнего города, Октябрьской площади площадке по Раковской, 25.
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Темы: #Общество #Беларусь #Минск #Новый год