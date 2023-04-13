Власти Гродно пообещали, что Новый мост откроет «танцующий регулировщик»
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Власти Гродно пообещали открыть движение по Новому мосту через Неман уже 14 апреля. Чиновники даже запланировали его торжественное открытие на 21:30.
Программу анонсировали насыщенную:
- свето-лазерное шоу;
- «танцующий регулировщик» (как это будет выглядеть, пока непонятно);
- «уличные танцы на мосту».
Как сообщили в телеграм-канале «Пул 4 Регион», по мосту первой проедут «колонна ретро-автомобилей, машины экстренных служб, а также байкеров и велосипедистов». И только потом мост откроют для всего транспорта и пешеходов.
При этом там предупредили, что из-за торжественного открытия моста с 20:30 будет временна перекрыта понтонная переправа. А с 17 апреля она и вовсе перестанет работать.