Власти Гродно пообещали, что Новый мост откроет «танцующий регулировщик»

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Опубликовано: 13.04.2023 15:18 , Обновлено: 13.04.2023

Власти Гродно пообещали открыть движение по Новому мосту через Неман уже 14 апреля. Чиновники даже запланировали его торжественное открытие на 21:30.

Программу анонсировали насыщенную:

свето-лазерное шоу;

«танцующий регулировщик» (как это будет выглядеть, пока непонятно);

«уличные танцы на мосту».

Как сообщили в телеграм-канале «Пул 4 Регион», по мосту первой проедут «колонна ретро-автомобилей, машины экстренных служб, а также байкеров и велосипедистов». И только потом мост откроют для всего транспорта и пешеходов.

При этом там предупредили, что из-за торжественного открытия моста с 20:30 будет временна перекрыта понтонная переправа. А с 17 апреля она и вовсе перестанет работать.